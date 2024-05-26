"يا هنانا يا سعدنا إمام عاشور عندنا".. جماهير الأهلي فى كفر الشيخ تحتفل ببطولة أفريقيا (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت جماهير النادي الأهلي في كفر الشيخ، اليوم السبت، بتحقيق فريقهم بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نادي الترجي التونسي بهدف دون مقابل في إياب نهائي البطولة باستاد القاهرة.

وحملت الجماهير أعلام المارد الأحمر، وأطلقوا الهتافات لعدد من لاعبي الأهلي والجهاز الفني منها: "يا هنانا يا سعدنا إمام عاشور عندنا.. يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا.. يا هنانا يا سعدنا رامي ربيعة عندنا.. ياليالي يا ليالي شوبير السد العالي.. بنحبك يا كولر".

كما أطلقت جماهير النادي الأهلي في كفر الشيخ خلال الاحتفالات، الهتافات المؤيدة لفلسطين، وحمل بعضهم العلم الفلسطيني وسط الاحتفالات مرددين في هتافاتهم :"شمال يمين.. بنحبك يا فلسطين".

وأحرز الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره نادي الترجي التونسي في إياب نهائي البطولة.