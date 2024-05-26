"حزب الله" نعى حسين نبيه فواز من بلدة تبنين

أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين نبيه فواز "شهيد" مواليد عام 1988 من بلدة تبنين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع استمرار الحرب على غزة، في حين يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية تجاه مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود الجنوبية اللبنانية.