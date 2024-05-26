"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "حال من الهدوء الحذر يخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من محور سهل المجيديّة، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتّى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، بعد أن خفت ليلًا حدّة الاشتباكات بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي كانت قد وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة المحرّرة في قضاء حاصبيا".

وأشار إلى أنّ "الطّيران التجسّسي الإسرائيلي واصل طلعاته الاستكشافيّة فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتّى أجواء البقاع".