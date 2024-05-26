العراق يدعو لمساندة مطالب "الجنائية الدولية" بإصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة العراقي محسن المندلاوي، إلى مساندة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مطالبته بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمةَ العراق خلال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي ينعقد في الجزائر، اعتبارا من 26 مايو ولمدة يومين، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ورؤساء البرلمانات والمجالس والوفود العربية، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا".

وأكد المندلاوي، ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية المشتركة لبرلمانات الاتحاد بالتنسيق مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والعالمية؛ لمساندة القضايا العربية، وتكثيف أعمال لجنة الشؤون السياسية في مجال العلاقات الدولية؛ لتأكيد الحضور الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية، مشددا على ضرورة وقوف الاتحاد والحكومات العربية مع مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب والإبادة الجماعية قادة إسرائيل، والتي من شأنها أن تمهد لعودة النظام الدولي إلى قيم الإنسانية والعدالة وتطبيق القانون الدولي.

ورحب المندلاوي، بقرارَ مملكتي النرويج وإسبانيا، وجمهورية إيرلندا، القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين، مجددًا دعوته إلى المجتمع الدولي، وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بكامل حدودها وعاصمتها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في السلم والأمن، قائلا "سنشهد تحرير فلسطين وإنشاء دولتها على كامل أراضيها بإذن الله وبصمود المقاومين والأحرار، وسيبقى الكيان الإسرائيلي مكبلاً بجرائم الإبادة الجماعية وحصاره وتجويعه وتهجيره القسري للأطفال والشيوخ والنساء".

الاحتلال يعتقل أربعة شباب من مخيم جنين وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم جنين والحقت خرابا ودمارا في البنية التحتية.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين ما تزال هويتهما مجهولة، وألحقت دمارا في البنية التحتية في ساحة المخيم .

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وسيلة الظهر، وقرية الفندقومية، وشنت حملة مداهمات واسعة وتفتيش، والحقت خرابا في سوبر ماركت يعود للمواطن صبري أبو بكر

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله أحمد زعول (20 عاما)، وزكي تيسير زعول (20 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.