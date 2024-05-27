شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قافلة ستر وعافية فى نسختها الـ30 إحدى مبادرات التحالف الوطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر قوافل ستر وعافية أهم مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وتهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه، ونشر ثقافة التطوع.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى (ستر وعافية)، فى نسختها الثلاثون بالقاهرة، والتى استهدفت أكثر من 20 ألف مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان، وبمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني.

وتشمل المبادرة توزيع المساعدات الغذائية والمواد الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى إقامة معارض ملابس مجانية، إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية واللحوم، ضمت القافلة معرضًا مجانيًا للملابس ضمّ تشكيلة واسعة من الملابس الجديدة للرجال والنساء والأطفال.

وأتيحت للمستفيدين فرصة اختيار الملابس التى تناسبهم من بين تشكيلة واسعة من الأزياء، مما ساعدهم على تجديد خزانة ملابسهم،ويشارك فى تنظيم المعرض عدد كبير من المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المستفيدين فى اختيار الملابس المناسبة لهم .

القافلة شملت ايضا حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين مثل الخدمات الطبية والتى تضم العديد من التخصصات(باطنة – نساء- أسنان- رمد- أطفال – أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات وقياس الضغط والسكر وتحضير قوائم العمليات للحالات التى تستدعى ذلك، كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

وتضمنت القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، كما أقيم كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة وغيرها من الأنشطة.

اهتمت القافلة أيضا بشق التمكين الاقتصادى بقبول طلبات المساعدة فى إقامة المشروعات وسداد ديون الغارمات، أما عن شق التطوع، اهتمت القافلة بنشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بمشاركة من كيانات ومؤسسات التحالف و250 متطوع للتنظيم من مختلف كيانات ومؤسسات التحالف . للعمل الأهلى التنموى.



تقديم الخدمات الطبيه للاطفال



الكشف الطبي على المواطنين



المساعدات الغذائية



تقديم المساعدات



خدمه ذوى الهمم