أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن "إدانة السّعوديّة واستنكارها بأشدّ العبارات، استمرار مجازر قوّات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيّين العزّل في ​قطاع غزة​، وآخرها استهداف خيام النّازحين الفلسطينيّين بالقرب من مخازن "وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) شمال غرب ​رفح​". وأكّدت في بيان، "رفض السعودية القاطع لاستمرار الانتهاكات السّافرة لقوّات الاحتلال الإسرائيلي للقرارات والقوانين والأعراف الدّوليّة والإنسانيّة كافّة"، مهيبةً بالمجتمع الدولي "ضرورة التدخّل الفوري لوقف المجازر الّتي ترتكبها قوّات الاحتلال الإسرائيلي، للحدّ من تفاقم الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة الّتي يمرّ بها ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية: لضرورة تدخل دولي فوري لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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