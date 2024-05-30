شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: أكثر من نصف مليون قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي والان نبدء بالتفاصيل

خسائر روسىية

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 506 آلاف و260 جنديا.وأشارت إلى أن من بينهم 1160 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7710 دبابات، منها 10 دبابات أمس الأربعاء، و14913 مركبة قتالية مدرعة و13410 أنظمة مدفعية و1088 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و815 من أنظمة الدفاع الجوي.وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10532 طائرة مسيرة، و2222 صاروخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17849 من المركبات وخزانات الوقود، و2153 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.