شكرا لقرائتكم خبر عن مليارديرة تعتزم التبرع لترامب بـ 90 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمبلغ ضخم، تعتزم ميريام أديلسون، إحدى أثرى النساء في دوائر الجمهوريين، التبرع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي هذا قبل خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر، حسبما ذكرت مصادر مطلعة. دعم ترامب في الانتخابات الرئاسية أديلسون تنوي التبرع بملايين الدولارات لـ "بريزرف أمريكا"، وهي جمعية كبرى للعمل السياسي تدعم ترامب.

وتظهر السجلات الاتحادية أن أديلسون وزوجها الراحل، قطب أندية القمار شيلدون أديلسون، تبرعا بـ 90 مليون دولار في عام 2020. 105ملايين دولار وتعتزم أديلسون التبرع بمبلغ مماثل قبل الانتخابات المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر أيضا، تتوقع جمعية "بريزرف أمريكا" جمع ما يربو على 105 ملايين دولار، هو المبلغ الذي جمعته في الانتخابات السابقة.

