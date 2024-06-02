شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم.. أوكرانيا تكشف حالة منشأة الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت السلطات الأوكرانية، أن منشأة الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو في "حالة حرجة".

وتقع بالقرب من زابوريجيا، وتضررت في هجوم صاروخي روسي، فيما قال الحاكم العسكري لمنطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، إيفان فيدوروف، إنه يجب أن يخضع السد لتقييم الخبراء للنظر في مدى سلامته". منشآت الطاقة الكهرومائية في أوكرانيا وفي الوقت الراهن، فإن حركة المرور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى توقفت تماما، ولذلك فإن حركة السير تم تقييدها بالنسبة للسكان المحليين".

وتعرضت محطة الطاقة للهجوم عدة مرات من قبل القوات الروسية على مدار الأشهر القليلة الماضي.

وإندلع حريق خلال هجوم صاروخي كبير في نهاية مارس الماضي. وتعرضت المحطة لأضرار جسيمة وأغلقت لفترة من الوقت. هجوم صاروخي واستهدفت المحطة بهجوم صاروخي آخر خلال الليل وأغلق السد مؤقتا أمام حركة المرور.

وخسرت أوكرانيا أكثر من 8 آلاف ميجا وات من قدرتها على توليد الكهرباء منذ بداية الحرب، ما أدى إلى فرض تقنين على الاستهلاك وزيادة أسعار الكهرباء.

