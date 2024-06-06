"أحمد" الثاني على الشهادة الإعدادية بسوهاج: الصلاة وطاعة الوالدين سر تفوقي - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان ("أحمد" الثاني على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج: طموحي مهندس برمجيات).

وقال أحمد محمود السيد، الحاصل على المركز الثاني بنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، بمجموع 279.5 درجة، إن طموحه أن يكون مهندس برمجيات، لما يراه في هذا التخصص من مستقبل خاصة في ظل رقمنة كافة الخدمات في الدول.

وأشار الحاصل على المركز الثاني في نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج، إلى أن مادتي العلوم والرياضيات من أكثر المواد المحببة لديه في المذاكرة، لافتًا إلى أن حفاظه على الصلاة وتقربه لله وطاعة والديه هي سر تفوقه وحصوله على هذا المركز المتقدم.

وأوضح محمود الريفي، والد الطالب، أنه دائمًا ما كان يقدم هو وزوجته الدعم النفسي والمعنوي لابنهما طوال الدراسة وخاصة في فترة المراجعة والامتحانات، مضيفًا أنه غرس في نجله المسئولية منذ بدء العام الدراسي، ليكون على قدر الأهمية وضرورة المذاكرة والجد والاجتهاد للحصول على مجموع مرتفع.