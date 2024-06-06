انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ بعنوان "تعزيز الامتثال للتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية"، تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 6 حتى 8 يونيو الجاري.

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات افتتاح الملتقى، معربًا عن سعادته بانعقاد الملتقى في مدينة شرم الشيخ، التي تعد مقصدًا عالميًا للسياحة والمؤتمرات. وأشار إلى أن انعقاد هذا الملتقى يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات.

أكد فودة أن محاور الملتقى تهدف إلى إلقاء الضوء على مبادئ وأسباب المراجعة الشاملة للموجودات المحفوفة بالمخاطر، مع مناقشة أهم الإجراءات المتخذة لتأسيس نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية.

أوضح فودة أن مدينة شرم الشيخ حصلت على العديد من الجوائز، من أبرزها شهادة الأمم المتحدة كأول مركز للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأزمات في إفريقيا عام 2022، وجائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعاليات السياحية عام 2023، والميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم. كما حصلت على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية.

وأضاف فودة أن المحافظة حصلت على لقب أفضل مسئول عربي وقائد للتنمية في مدينة سياحية من الأمم المتحدة عام 2023، ودرع رجل العام 2024 نتيجة مسابقة دولية نظمتها منظمة الاتحاد الأفريقي الآسيوي.

يُعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.