شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 19 قرويًا في قصف أوكراني على خيرسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 19 شخصا في قصف أوكراني على قرية محتلة بمنطقة خيرسون جنوب البلاد.

وكتب فلاديمير سالدو رئيس إدارة المنطقة المعين من جانب روسيا، أن متجرًا في قرية سادوف كان ممتلئًا بالناس تعرض للقصف. حرب روسيا وأوكرانيا وأصيب خمسة أشخاص في القصف. وأرفق بمنشوره صورا للمتجر. ولم يرد تأكيد مستقل لهذا الحادث.

وستكون هذه واحدة من أكثر الضربات تدميرًا، التي يشنها الجيش الأوكراني على أراضي أوكرانية خاضعة لحكم روسي منذ أكثر من عامين من العدوان الروسي. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتحدث "سالدو" عن قصف بقاذفات صواريخ متعددة غربية من طراز "هيمارس".

وبين أن الجيش الأوكراني قصف القرية للمرة الثانية عندما هرع أشخاص من المنازل المجاورة، للمساعدة بعد الضربة الأولى.