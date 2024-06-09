أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإسرائيلي الغاشم على مخيم "النصيرات"

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم "النصيرات" في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين العُزل.



وقال البديوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن هذا الهجوم جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة".. مؤكدًا أن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدرائه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين.



ودعا الأمين العام للتعاون الخليجي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام.. مشددا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

