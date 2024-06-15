رئيس مجلس المطلة: حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال ويبدو أنها لا تهتم بها

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس مجلس بلدة المطلة، أن "حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال ويبدو أنها لا تهتم بها، فأكثر من 190 منزلا تضررت بسبب الصواريخ وهي تشكل نحو 35% من منازل البلدة".

ولفت رئيس مجلس المطلة، بحسب القناة، الى أن "صواريخ حزب الله أدت إلى دمار كبير في البنية التحتية والشوارع وشبكة الكهرباء ومساحات زراعية"، مؤكداً أن "الحرائق التي اندلعت جراء الصواريخ وصلت إلى منازل عدة في البلدة".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.