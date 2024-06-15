بلينكن : لن يسمح لحماس بتقرير مستقبل هذه المنطقة وشعبها

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 ، إنه لا يمكن السماح لحركة حماس ولن يسمح لها بتقرير مستقبل هذه المنطقة وشعبها.

وأضاف بلينكن أن حركة حماس اقترحت "عدة تغييرات" في ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإن بعضها قابل للتنفيذ، لكن البعض الآخر ليس كذلك.

وتابع في مؤتمر صحفي في الدوحة أن بعض مقترحات حماس في الرد تتجاوز ما قبلته الحركة في السابق في محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات و"إتمام اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة راجعت الاقتراحات التي قدمتها حماس الثلاثاء.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن ستقدم "أفكارًا ملموسة" بشأن غزة ما بعد الحرب، في الوقت الذي تضغط فيه على إسرائيل من أجل وضع خطة.

وجدد دعواته إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان، قائلا، إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير كبير في تخفيف التوترات.

وأضاف أنه "ليس هناك شك لدي بأن أفضل طريقة أيضاً لتمكين التوصل إلى حل دبلوماسي للشمال (مع لبنان) هو حل الصراع في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وهذا سيخفف قدراً هائلاً من الضغط".

وقال، إن الولايات المتحدة ستقدم "في الأسابيع المقبلة ... عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء أن هناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال: "نشهد تحولا في هذا الصراع في الفترة الماضية، وهناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء هذه الحرب".

المصدر : وكالات