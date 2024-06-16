ماكرون: السلام لا يمكن "أن يكون استسلامًا أوكرانيًا"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة حول السلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا أن السلام في أوكرانيا "لا يمكن أن يكون استسلامًا أوكرانيًا. هناك معتد وضحية".

واعتبر أن "هذه الحرب (في أوكرانيا) مشكلة عالمية"، في إجماع مع العديد من القادة الآخرين.

ويشارك في هذه القمة التي تستمر يومين أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، بهدف رسم طريق نحو السلام في أوكرانيا مع استمرار الهجوم الروسي.

واضاف الرئيس الفرنسي في كلمته أمام الزعماء أن "لا أحد في هذه القاعة في حالة حرب مع روسيا، لكن الجميع يريد سلاما مستداما، سلاما يحترم القواعد الدولية ويستعيد سيادة أوكرانيا".

وأكد أن إحدى أولويات القمة هي "تأمين الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا" رافضاً "أي تهاون في ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف المواقع والمنشآت في أوكرانيا".

وقال "أعتقد أنه من المهم للغاية زيادة الضغط في هذا السياق للحصول على هدنة من الجانب الروسي".

كما اقترح الرئيس الفرنسي "أن نؤسس جميعًا في الوقت نفسه متابعة من أجل توسيع دائرة الدول التي تنضم إلى جهودنا".