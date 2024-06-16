شولتس دعا تحالفه إلى التماسك بعد الهزيمة في الانتخابات الأوروبية

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، ائتلافه إلى "توحيد صفوفه"، مؤكداً أن "بإمكانه الترشح لولاية ثانية في 2025".

ولفت شولتس، الى أنني "أعتقد أنه أحد الانتقادات المبررة فعلا للعديد من المواطنين، أي أننا نتكلم كثيرًا"، مشدداً أنه يجب "علينا أن نضبط أنفسنا وأن نرص صفوفنا كي نتمكن من التوصل إلى اتفاقات".

ورأى أنه "من حق المواطنات والمواطنين أن يطالبوا بتغيير الأمور"، مؤكداً أنه "واثق بأنه سيكون مرشح الحزب الديموقراطي الاجتماعي المقبل لمنصب المستشار في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في خريف 2025".

وتشهد هذه الحكومة التي تشكلت في نهاية 2021، انقسامات حول موضوعات متعددة، من سياسة الطاقة إلى التدابير المناخية مروراً بالإنفاق الحكومي.

وتعرضت أحزاب الائتلاف الثلاثة لهزيمة في الانتخابات الأوروبية الأحد، عندما حقق الحزب الديموقراطي الاجتماعي بزعامة أولاف شولتس أسوأ نتيجة له في انتخابات وطنية منذ 1949، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".