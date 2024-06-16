جريح نتيجة اشكال فردي في عاصون- الضنية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان اشكالا فرديا تطور إلى تضارب في بلدة عاصون الضنية، ما أدى إلى إصابة "ا.د" بوجهه وكسور في الانف، نتيجة تعرضه لضربة عصا على الرأس، وقد نُقل اثر ذلك إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي للعلاج قبل ان يتم تحويله بعدها إلى مستشفى طرابلس الحكومي للغاية نفسها.

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