آيزنكوت: لا أرى أن من الحكمة الدخول في حرب مع لبنان

أشار الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، إلى أنه "لدينا أقوى جيش في الشرق الأوسط، لكن لا أرى أن من الحكمة الدخول في حرب مع لبنان".

ولفت، في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يتحمل مسؤوليته في بذل كل الجهود لخلق ظروف أفضل لاستعادة الأسرى"، في قطاع غزة.

وقال: "نتانياهو يخشى شركاءه وأعتقد أن المقترح الأخير (الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن) هو الصحيح ويجب الإصرار عليه وفرضه على حماس".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثب حزب الله من عمليات المساندة لقطاع غزة وردا على الاعتداءات على الجنوب.