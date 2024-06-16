طقس أول أيام العيد.. أمطار وعواصف تضرب الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد، هبوب عواصف محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

وزاد تأثير العواصف الترابية على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية، إذ تسببت في خفض مستوى الرؤية وانخفضت حركة مرور السيارات على الطرق السريعة نسبيا بسبب عدم وضوح الرؤية وتأثيرها سلبيا على سير السيارات.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات وطالبتهم بتوخي الحذر خاصة المسافرين على الطرق السريعة.

ووصلت درجة الحرارة العظمى بمحافظة الوادي الجديد، أمس السبت، إلى 47 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة، وسط أجواء شديدة الحرارة خاصة بالمناطق الجنوبية من المحافظة.

وخلت أغلب الشوارع من المواطنين هربا من درجة الحرارة المرتفعة، كما أغلقت بعض المحلات التجارية أبوابها منذ الصباح الباكر وأجلت فتحها إلى فترة المساء وذلك حتى تنخفض درجات الحرارة.