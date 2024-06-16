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40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى رغم اعتداءات القوات الإسرائيلية

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أعلنت دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس، أنّ نحو 40 ألف مُصلٍّ أدّوا صلاة ​عيد الأضحى​ المبارك، في رحاب المسجد الأقصى، بسبب الإغلاق المشدّد على المصلّين، ومنع الآلاف من الدّخول.

وأفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة اعتدت صباح اليوم على المصلّين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العديد منهم من الدّخول لأداء صلاة العيد".

وكانت القوّات الإسرائيليّة قد اقتحمت في ساعات الصّباح الباكر باحات المسجد، ودقّقت في هويّات المصلّين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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