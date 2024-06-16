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أعلنت دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس، أنّ نحو 40 ألف مُصلٍّ أدّوا صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى، بسبب الإغلاق المشدّد على المصلّين، ومنع الآلاف من الدّخول.
وأفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة اعتدت صباح اليوم على المصلّين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العديد منهم من الدّخول لأداء صلاة العيد".
وكانت القوّات الإسرائيليّة قد اقتحمت في ساعات الصّباح الباكر باحات المسجد، ودقّقت في هويّات المصلّين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى رغم اعتداءات القوات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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