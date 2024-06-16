السيسي يشيد بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة.

وأعرب الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم - عن جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

كما أعرب الرئيس عن الإشادة والثناء البالغين؛ بما شهده ولمسه من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

واختتم الرئيس السيسي تدوينته بتهنئة جموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متوجها بالدعاء إلى الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.