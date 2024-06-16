شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يطالب بتوفير مسار آمن لدخول المساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، تعكس حرص الدولة المصرية على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لإنهاء هذا الصراع إلى من خلال مائدة التفاوض.

وقال "محسب"، إنه من الضروري أن يخرج الفلسطينيين من هذه الأزمة إلى مفاوضات جادة من أجل التوصل لحل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يحفظ حق كل فلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة، ويتمتع بحقوقه كبقية شعوب العالم، وهو المحور الذي تعمل عليه الدولة المصرية بكل جدية من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لقيام دولة فلسطين المستقلة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الجهود المصرية المبذولة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشددا علي ضرورة توفير مسار آمن لدخول المساعدات لمواجهة شبح الجوع الذي بات يهدد القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة، كذلك توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع، واستمرار ملاحقة إسرائيل على جرائمها فى المحافل الإقليمية والدولية، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.