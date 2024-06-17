السعودية تحذر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (الاتحاد)

حذرت وزارة الصحة السعودية، أمس، حجاج بيت الله الحرام من أخطار التعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى وأداء نسك رمي الجمرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلاً عن وزارة الصحة أنها شددت على الحجاج ضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية والابتعاد عن الخروج، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 4 مساء للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية. وذكرت أن موسم الحج هذا العام يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يشكل خطراً كبيراً على صحة الحجاج.

ودعت الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم والالتزام بكل التعليمات الصحية.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر في حج هذا العام، ارتفاع درجات الحرارة، وبلغ عدد من تعرضوا للإجهاد الحراري وضربات الشمس حتى أمس، نحو 569 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس، أن 14 أردنيا توفوا في حين بلغ عدد المفقودين 17 آخرين خلال موسم الحج.

وكانت الوزارة قد قالت أمس الأول، إن ما لا يقل عن 6 من الوفيات كانت مرتبطة بموجة الحر الشديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة قوله، إن جميع الحجاج الأردنيين المتوفين والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية إنها تنسق مع السلطات السعودية بشأن إجراءات دفن أو نقل جثامين المتوفين حسب رغبات ذويهم.

وفي السياق، فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، خدمة تطبيق «أسعفني» لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق «توكلنا»، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.