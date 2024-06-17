إعلام عبري: الجيش قدّم توصيات لتقليل الأضرار على إسرائيل استباقًا لحكم الجنائية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدّم توصيات للمستوى السياسي بهدف تقليل الأضرار على إسرائيل وذلك استباقا لحكم المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن التوصيات التي قدمها الجيش للمستوى السياسي تشمل إنشاء مستشفيات وفتح معابر إضافية تسمح بوصول المساعدات للسكان في غزة.

وأكدت القناة العبرية أن قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يجري العديد من المناقشات بشأنها.

وكشفت أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية الإسرائيلية يعقدون حاليا مناقشات بشأن الجنائية الدولية.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مصادر، اليوم الأحد، قولهم إن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال 10 أيام.