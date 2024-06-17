الخارجية الأمريكية :هجوم إسرائيل على رفح ليس شاملا بالمعنى العسكري

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة "ليس شاملا بالمعنى العسكري".

وقال متحدث الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي بواشنطن ، إن الإدارة الأمريكية تابعت الهجوم على رفح "عن كثب".

وأضاف: "لم نرهم (الإسرائيليين) يشنون هجوما عسكريا شاملا كما في (مدينتي) غزة (شمال) وخان يونس (جنوب)".

وأردف ميلر الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة : "لا يمكن وصفه إلا بأنه هجوم محدود له عواقب وخيمة على السكان المدنيين".

وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص اضطروا إلى مغادرة رفح، مدعيا أن واشنطن تواصل جهودها لتقديم المساعدة لهم.

وتابع: "عندما ننظر إلى الهجمات (الإسرائيلية)، فإنها لا تزال تبدو مختلفة بعض الشيء عما رأيناه وحذرنا منه من قبل".

وفي 6 مايو/ أيار الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، فيما سيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

المصدر : وكالات