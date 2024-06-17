قوات خفر السواحل التركية ضبطت 139 مهاجرًا غير نظامي قبالة شواطئ إزمير

ذكرت قيادة خفر السواحل التركية، أنّ "قوّاتها تلقّت بلاغًا عن إبحار قوارب مطّاطيّة تقلّ مهاجرين غير نظاميّين، قبالة شواطئ منطقتَي أورلا وتشما في ولاية إزمير" المطلّة على بحر إيجة غربي تركيا.
وأشارت في بيان، إلى أنّ "خفر السّواحل وجّهت قوّاتها إلى المنطقتين لتضبط على متن 3 قوارب مطّاطيّة، 117 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 45 طفلًا"، لافتةً إلى أنّ "القوّات رصدت أيضًا قاربًا مطّاطيًّا قبالة شواطئ منطقة ديكيلي بولاية إزمير أيضًا، وضبطت على متنه 22 مهاجرًا بينهم 4 أطفال". وأكّدت "إحالة المهاجرين إلى إدارة الهجرة في ولاية إزمير، لاستكمال الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
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