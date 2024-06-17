قوات خفر السواحل التركية ضبطت 139 مهاجرًا غير نظامي قبالة شواطئ إزمير

ذكرت قيادة ​خفر السواحل التركية​، أنّ "قوّاتها تلقّت بلاغًا عن إبحار قوارب مطّاطيّة تقلّ مهاجرين غير نظاميّين، قبالة شواطئ منطقتَي أورلا وتشما في ولاية ​إزمير​" المطلّة على بحر إيجة غربي تركيا.

وأشارت في بيان، إلى أنّ "خفر السّواحل وجّهت قوّاتها إلى المنطقتين لتضبط على متن 3 قوارب مطّاطيّة، 117 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 45 طفلًا"، لافتةً إلى أنّ "القوّات رصدت أيضًا قاربًا مطّاطيًّا قبالة شواطئ منطقة ديكيلي بولاية إزمير أيضًا، وضبطت على متنه 22 مهاجرًا بينهم 4 أطفال". وأكّدت "إحالة المهاجرين إلى إدارة الهجرة في ولاية إزمير، لاستكمال الإجراءات القانونيّة بحقّهم".