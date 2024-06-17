بثاني أيام العيد.. الاحتلال يعتقل مواطنة كوسيلة ضغط على نجلها ليسلم نفسه

ياسر رشاد - القاهرة - مع فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية مدينة قلقيقة وقامت باعتقال سيدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات والآليات العسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية من المعبر الشمالي، ونفذت عمليات دهم واسعة في العديد من الأحياء، واقتحمت محالا تجارية وبنايات سكنية وفتشت عددا من المنازل واعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن زياد داود بحي جعيدي بالمدينة واعتقلت المواطنة دنيا داود، والدة الشاب طارق داود للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

كما داهمت قوات الاحتلال حي النقار، وأحد المحلات التجارية قرب ميدان أبو علي اياد، وبناية سكنية قرب حلويات فتوح وسط مدينة قلقيلية، ونصبت كمائن وحواجز في محيطها.

وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بالجيبات والآليات العسكرية داهمت المخيم جنوب غرب أريحا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين واعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم، دون التمكن من معرفة اذا ما تمت عمليات اعتقال.