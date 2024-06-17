استشاري تغذية توضح الموعد المناسب لإدخال اللبن البقري أو الجاموسي للرضع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت الدكتورة خديجة محمد عليان، الباحث بقسم الأنثروبولوجيا البيولوجية، واستشاري طب الأطفال، واستشاري التغذية الإكلينيكية، بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، عن عدة طرق للوقاية من نقص الحديد.

وأكدت "عليان"، خلال مقالة بحثية، ضرورة مراجعة الأم للطبيب قبل الحمل وأثناء الحمل وعمل التحاليل اللازمة شيء أساسي، موضحة أن الرضاعة الطبيعية تؤمن كمية كافية من الحديد للطفل في الستة أشهر الأولى من العمر.

وتابعت استشاري طب الأطفال، واستشاري التغذية الإكلينيكية بأنه يجب عدم تناول الطفل اللبن البقري والجاموسي ومنتجاتها في سن مبكر، بل يفضل إدخاله بعد إتمام العام الأول.

وأضافت: تناول الأغذية العالية في محتوى الحديد والملائمة لسن الطفل وأهمها اللحوم الحمراء والمشتقات الحيوانية كالكبد وغيره من الأعضاء والتي تعتبر أهم وأغنى وأفضل مصدر للحديد.