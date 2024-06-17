استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال على منزلهم في مخيم الشابورة بمدينة رفح، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على غرب المدينة، مشيرةً إلى تضرر سيارتي إسعاف كانتا تحاولان انتشال الشهداء، تزامن ذلك مع قصف مكثف طال كافة أحياء مدينة رفح، وقد تسبب القصف في تدمير مئات المنازل.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف شمال مخيم النصيرات، مخلفة دماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين، كما قصفت مدفعية وطائرات الاحتلال منازل وبنايات سكنية تقع جنوب مدينة غزة.

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