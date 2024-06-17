مقتل 6 جنود في هجوم مسلح جنوب الصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قتل 6 جنود على الأقل من بينهم ضابط في انفجار قنبلة زرعتها حركة الشباب الإرهابية – وفق ما أعلنته الشرطة الصومالية – على جانب طريق في جنوب الصومال.

وأوضحت الشرطة أمس أن الانفجار وقع خلال دورية قرب بلدة جوفجادود على بعد نحو 30 كلم من مدينة بيدوة في جنوب غرب البلاد.

وأوضح الضابط في بيدوة حسن محمد أن 6 من عناصر الجيش بينهم العقيد محمد ديري، قتلوا على الفور، مضيفاً أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بدون أن يحدد عددهم.

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