استشهاد تسعة فلسطينيين في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد تسعة فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن الطواقم الطبية انتشلت تسعة شهداء و11 جريحاً من منزلين قصفهما الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج، موضحةً أن من بين الشهداء ستة أطفال.

كما استشهد العديد من الفلسطينيين -وفق المصادر الطبية- في قصف للاحتلال استهدف مدينتي رفح و بيت حانون.

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