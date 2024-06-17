استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء أمس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا ” باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة.

كما استهدف القصف الإسرائيلي أراضي زراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

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