"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي جنوبًا يخرقه تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "هدوءًا حذرًا يسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان منذ ليل أمس، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، حتّى بلدة شبعا ومزارعها".
وأوضح أنّ "هذا الهدوء الحذر خرقته ليلًا وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى مرتفعات جبل الشّيخ المطلّة على سهل البقاع وإقليم التّفاح".
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