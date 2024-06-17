شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 5 وإصابة 30 في حادث تصادم قطارَين في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث اصطدام قطار ركاب بقطار بضائع اليوم في ولاية البنغال الغربية في الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الضابط في الشرطة الهندية أبهيشيك غوبتا أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث فيما أصيب ما بين 25 و30 آخرين، مشيرًا إلى أن ثلاث عربات من القطار السريع خرجت عن مسارها.

