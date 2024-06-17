الدفاع الروسية: إسقاط 6 مسيّرات أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وفورونيج وليبيتسك

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ قمع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة، باستخدام مسيّرات على الأراضي الروسية".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي أسقطت مسيّرةً فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيّرتَين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، بالإضافة إلى 3 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".