فدت والدها من رصاص عمها.. إصابة فتاة بطلقات نارية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت فتاة بطلقات نارية، عقب أن ألقت نفسها على والدها لتحميه من رصاصات عمها الذي أراد قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث، بإحدى قرى، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطلقات نارية بإحدى قرى شمال قنا.

وتبين أن مشاجرة بين والد المجني عليه وعمها بسبب خلافات الميراث أدت إلى محاولة العم قتل شقيقه فأنقذت والدها وألقت بنفسها عليه فأصيبت بطلقات نارية وتقرر نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.