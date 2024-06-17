مجهولون اعتدوا بالضرب على عسكري بالجيش على دوار ببنين العبدة في عكار

اعتدى مجهولون بالضرب على عسكري بالجيش على دوار ببنين العبدة في عكار. وافادت المعلومات بان العسكري تعرض للاصابة، وتم نقله إلى مستشفى الخير بالمنيه. وقد لاذ المهاجمون بالفرار ولم يتم القبض عليهم بعد.

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