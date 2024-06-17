نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركي عن مصادر بان المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولفتت "وول ستريت جورنال" الى ان المبعوث الأميركي الخاص سيجتمع مع مسؤولين بإسرائيل لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لصراع أوسع.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي بان "حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقفه في غزة، وإسرائيل ترفض ذلك".
كما نقلت عن مصادر بان الأطراف تناقش التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة بري للتوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.