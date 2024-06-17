وول ستريت جورنال: هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة بري للتوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بغزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركي عن مصادر بان المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين أجرى محادثات غير مباشرة مع حزب الله بوساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولفتت "وول ستريت جورنال" الى ان المبعوث الأميركي الخاص سيجتمع مع مسؤولين بإسرائيل لمنع تحول التصعيد مع حزب الله لصراع أوسع.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي بان "حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقفه في غزة، وإسرائيل ترفض ذلك".

كما نقلت عن مصادر بان الأطراف تناقش التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال العدائية يكون مرتبطا بوقف إطلاق النار في غزة.