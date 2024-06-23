شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 8 أشخاص في انهيار أرضي وسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع انهيار أرضي اليوم في مقاطعة هونان بوسط الصين ما أدى إلى فقدان ثمانية أشخاص.

وأفادت السلطات المحلية في مقاطعة هونان، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الانهيار وقع في قرية دوشي بمحافظة شينهوانغ بمدينة هوايهوا. أعمال الإنقاذ وأشارت إلى أن الحادث أدى إلى انهيار أربعة منازل، نتيجة تعرضت المحافظة لأمطار غزيرة.

وأضافت أنه تم نقل جميع الأشخاص الآخرين الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.