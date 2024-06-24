شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء يلغي ربع الرحلات الجوية من مطار مانشستر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة معنية بتحليل حركة الطيران، إن ربع الرحلات الجوية من مطار مانشستر ألغيت بعد "انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي"، ما تسبب أيضًا في طوابير ضخمة وتعطيل التعامل مع الأمتعة.

وبسبب الانقطاع الذي ضرب الأنظمة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، ألغيت 66 رحلة مغادرة (25% من جميع المغادره) و50 رحلة قادمة (18%)، وفقًا لشركة تحليلات حركة الطيران "سيريوم".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال المطار إنه لا توجد رحلات تغادر من المبنيين الأول والثاني، ونصح الركاب بعدم الذهاب إلى هناك، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

طوابيرًا طويلة جدًا

وقالت شركة إيزي جيت، التي تسير رحلات من المبنى الأول، إن هناك "طوابيرًا طويلة جدًا" لإجراءات الأمن وتعطيل عملية التعامل مع الأمتعة، ما يعني أنه لا يمكن للمسافرين ركوب الرحلات إلا بأمتعة يأخذونها معهم إلى المقصورة.

وقالت شركة الطيران التي شهدت أكبر عدد من الإلغاءات: "على الرغم من أن الأمر خارج عن سيطرتنا، فإننا نود أن نعتذر عن أي إزعاج ناتج عن ذلك".

وأضافت: "نبذل كل ما في وسعنا ونعمل عن كثب مع فريق المطار لتقليل الاضطراب".

وفي الوقت نفسه، يجري تحويل عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات أخرى.