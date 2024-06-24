شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا.. أوروبا تضرب الروس بأموالهم والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات أوروبا لأوكرانيا

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عائدات الأصول الروسية

الدمام - شريف احمد - وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار).وستمول الحزمة لأول مرة من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى دول الاتحاد.وشدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على وصول الأموال إلى أوكرانيا بسرعة، و"تجنب أي عرقلة".وتعد الموافقة بمثابة دفعة إيجابية لكييف، في ظل معارضة المجر الحالية للحزم الأخرى من صندوق من خارج الميزانية يحمل اسم "مرفق السلام الأوروبي"، تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات يورو.وتحظى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحق النقض على "مرفق السلام الأوروبي"، وظلت المجر تمنع بعض المدفوعات المتعلقة بأوكرانيا لمدة عام تقريبًا، وحظر صندوق دعم بقيمة 5 مليارات يورو.ويعد تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية وسيلة بديلة مفيدة لدعم أوكرانيا.وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أعربت لأول مرة عن موافقتها على استخدام عوائد الأصول الروسية لشراء أسلحة لأوكرانيا في مايو، إلا أنه لم يتضح متى ستصل أول المدفوعات إلى أوكرانيا بسبب اعتراض المجر.