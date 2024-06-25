العثور على جثة طفلة مخنوقة بحبل في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها لكشف غموض العثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مخنوقة وفى رقبتها حبل وبجوارها جوال بمحيط منزلها بمنطقة نجع البلاحات التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال المحافظة.



تلقت مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من أهالى نجع البلاحات يفيد بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ملقاة بجوارها جوال في محيط منزلها وحول رقبتها حبل مخنوقة به.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور على الجثة التي تم نقلها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تصريح النيابة بدفنها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.