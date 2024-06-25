"المرأة الرئيس" حاضرة في 26 دولة و "الرجل الرئيس" في 169 دولة!

الرياص - اسماء السيد - نيويورك: بعد سنوات وعقود من الحديث في كافة دول العالم عن تمكين المرأة، وماسبق "صوت التمكين" من مناداة بالمساواة، وجعل المرأة صاحبة سلطة ونفوذ وفقاً لقدراتها مثل الرجل، كشفت الأمم المتحدة أن المرأة تبقى مستبعدة جدا من مناصب السلطة والدبلوماسية، حيث لا يوجد سوى 26 دولة تقودها نساء حاليا بينما يشغل الرجال مستويات النفوذ وصنع القرار في بقية دول العالم، أي أن المرأة "الرئيس" تسيطر على الحكم في 26 دولة، مقابل الرجل الرئيس في 169 دولة.

وكشف تقرير "الهيئة" أنه اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2024، تشغل النساء 23% فقط من المناصب الوزارية، وفي 141 دولة تشكل النساء أقل من ثلث الوزراء. مع 7 بلدان بدون أي تمثيل نسائي في وزاراتها على الإطلاق.

وأشار التقرير - بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي في 24 يونيو، إلى أنه "على الصعيد العالمي، لا يزال نقص تمثيل المرأة في صنع القرار حقيقة صارخة، وفقا للبيانات العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول القيادات السياسية النسائية لعام 2024".

وأضاف التقرير: "تمتد هيمنة الذكور في الدبلوماسية والشؤون الخارجية إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا كممثلات دائمات لدولهن. واعتبارا من مايو 2024، شغلت النساء 25% من مناصب الممثل الدائم في نيويورك، و35 % في جنيف، و33.5 % في فيينا".

واعتبر التقرير أن انتخاب وتعيين النساء في المناصب القيادية يشير إلى إرادة سياسية قوية لتحقيق المساواة بين الجنسين ويظهر التزاما جماعيا بالتصدي للتحديات التي يواجها العالم اليوم.