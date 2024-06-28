الدفاع الروسية تتوعد بالرد على "استفزازات أميركا" فوق البحر الأسود

الرياص - اسماء السيد - موسكو: أصدر وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، تعليمات إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بتقديم مقترحات لاتخاذ التدابير اللازمة للرد على استفزازات تحليق المسيرات الأميركية فوق البحر الأسود.

وأشار البيان الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إلى زيادة كثافة تحليق المسيرات الاستراتيجية الأميركية فوق البحر الأسود، والتي تقوم بالاستطلاع وتحديد الأهداف للأسلحة عالية الدقة التي تزود بها الدول الغربية القوات الأوكرانية لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وجاء في نص البيان: "أصدر وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بتقديم مقترحات للرد السريع على الاستفزازات".

"انخراط في الصراع الأوكراني"

وبحسب الوزارة، فإن تحليق المسيرات الأميركية الاستراتيجية فوق البحر الأسود يزيد من احتمال وقوع حوادث مع مسيرات القوات الجوية الروسية.

واختتم البيان: "هذا يؤكد الانخراط المتزايد للولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف، ومثل هذه الطلعات الجوية تزيد بشكل كبير من احتمال وقوع اصطدام في المجال الجوي مع مسيرات القوات الجوية الروسية، ما يصعد خطر المواجهة المباشرة بين الحلف وروسيا، ودول الناتو هي من سيتحمل مسؤولية ذلك".

ولم يشر البيان إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014، لكن كثيرا ما تستهدف القوات الأوكرانية منشآت عسكرية روسية في القرم باستخدام صواريخ من بينها صواريخ قدمتها الدول الغربية.

"حرب المسيرات"

وعلى الصعيد الميداني، استهدفت مسيّرة أوكرانية مخزنا للوقود في روسيا اليوم الجمعة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وفق ما أفاد حاكم إقليمي روسي، مضيفا أن الضربة وقعت على بعد مئات الكيلومترات عن الحدود.

وأفاد حاكم منطقة تامبوف في وسط روسيا ماكسيم يغوروف بأن الضربة وقعت عند الساعة 4,35 صباحا (1,35 ت غ)، وقال على تطبيق تلغرام إن "حريقا صغيرا اندلع وتمت السيطرة عليه.. ليس هناك أي ضحايا".

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية "اعتراض" 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من دون أن تأتي على ذكر منطقة تامبوف.

وفي منطقة بريانسك الغربية، قال الحاكم ألكسندر بوغوموف إنه تم إسقاط مسيّرة لكن شظاياها "دمّرت جزئيا سقف مبنى إداري".

كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 6 طائرات مسيرة في أجواء المقاطعة خلال الليلة الماضية.

وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية ست مسيرات فوق أراضي منطقة كاراتشيف".

وبحسب حاكم المقاطعة، لم يتم تسجيل وقوع إصابات أو أضرار مادية، وفرق الطوارئ تعمل في المكان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن نظام الدفاع الجوي الروسي اعترض ودمر، خلال الليلة الماضية، 12 مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك.