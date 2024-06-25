وزير البيئة تابع موضوع الحريق في مكب سرار عكار واعلن عن ايجاد تمويل لتأهيل وتشغيل معمل الفرز

تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين موضوع الحريق في مكب سرار عكار، وتواصل مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ومحافظ الشمال رمزي نهرا والمدير العام للدفاع المدني ريمون خطار والمدعي العام البيئي في الشمال غسان باسيل، وشدّد على "العمل بسرعة لإطفاء الحريق والسيطرة عليه وإحتواء أضراره البيئية والصحية إضافة إلى التحقيق في أسباب هذا الحريق الذي تسبب بحالات إختناق لدى بعض المواطنين في محيط المكب".

وأوضح أن "الجهود لحل أزمة النفايات في منطقة عكار حققت تقدماً، وأنه بالتعاون مع البنك الدولي تم إيجاد تمويل من مرفق البيئة العالمي لتمويل تأهيل وتشغيل معمل الفرز ولإنشاء خلية طمر صحي في سرار بكامل المواصفات مما يضع المدماك الأساسي لحل أزمة النفايات في محافظة عكار".