دَهم مكتب المنية الضنية في أمن الدّولة، بعد إنذار النازحين السوريّين الذين يقطنونها بالإخلاء منذ مدّة، عدداً من المخازن التي يقطنها سوريّون بطريقة غير شرعيّة في منطقة البدّاوي، وقد سلّم 8 منها إلى أصحابها بعد إخلائها، وخَتَم 3 منها بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة تابعت عمليّات إخلاء القرى من النازحين واخلت 8 من المخازن التي يقطنها سوريّون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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