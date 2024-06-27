"يونيسف" اعلنت عن اتفاق مع إسرائيل لتعزيز إمدادات المياه في قطاع غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أنها توصلت إلى "اتفاق مع إسرائيل يتيح إعادة تشغيل خط كهرباء في قطاع غزة من شأنه أن يتيح إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في جنوب قطاع غزة"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال جوناثان كريكس المتحدث باسم اليونيسف في الأراضي الفلسطينية: "إن "اليونيسف تؤكد التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل خط تغذية الكهرباء ذي الجهد المتوسط لمحطة تحلية المياه في جنوب غزة".
وبحسب كريكس فإن هذه "خطوة مهمة ونتطلع بشدة إلى رؤية تنفيذها".
وأوضحت اليونيسف أن المحطة الواقعة في خان يونس، من المفترض ان تنتج، بمجرد إعادة إمدادها بالكهرباء، 15 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
وأشار كريكس الى أن هذا "يحتمل أن يوفر الحد الأدنى من المعايير الإنسانية وهو 15 لترًا في اليوم من المياه الآمنة الصالحة للشرب بما يصل إلى مليون نازح" جنوب قطاع غزة.
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