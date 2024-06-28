شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق ترامب وهجوم بايدن.. ماذا حدث بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية؟ والان نبدء بالتفاصيل

هجوم بايدن

تفوق ترامب

الدمام - شريف احمد - مناظرة ساخنة لم تخلو من هجوم من طرفيها على الآخر، تمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الرئيس السابق وجو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة.ومع ما تم في المناظرة من دفاع وهجوم، فإن طرفيها لم يكتفيا بذلك، فقد علقا بمزيد من الهجوم عبر وسائيل التواصل الاجتماعينشر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عبر حسابه على منصة إكس عدة منشورات يهاجم فيهما ترامب.وقال في أحدها: أمضى دونالد ترامب الليل يتحدث عن نفسه، وأكاذيبه، ومشاكله القانونية، وبطولات الجولف التي فاز بها في ناديه الخاص.وفي منشور آخر كتب: لقد دمرت رئاسة دونالد ترامب الطبقة الوسطى، يريد زيادة الضرائب عليهم.أنا أعمل لمساعدة أسر الطبقة المتوسطة.وفي ثالث نشر مقطع فيديو له سابقًا، ومعلقًا عليه: دونالد ترامب كاذب وسنهزمه مجددًا.أظهر استطلاع أجرته شبكة CNN وSSRS، أن نحو 8 من كل 10 ناخبين مسجلين شاهدوا المناظرة (81٪)، يقولون إنه لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم للرئيس، وقال 14% آخرون إن ذلك جعلهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم، بينما قال 5% إنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون له.وتراجعت آراء مراقبي المناظرة تجاه بايدن قليلاً بعد المناظرة: 31% فقط نظروا إليه بشكل إيجابي، مقارنة بـ 37% في استطلاع أجري على نفس الناخبين قبل المناظرة، على النقيض من ذلك، كان 43% من مراقبي المناظرة ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، على غرار 40% الذين لديهم آراء إيجابية عنه قبل حدث الخميس.ويقول 48% من مراقبي المناظرة إن ترامب عالج المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة بشكل أفضل، بينما قال 23% إن بايدن قام بعمل أفضل و22% لم يفعلها أي من المرشحين. ويعتقد 7% آخرون أن كلا المرشحين قاما بعمل جيد بنفس القدر في تهدئة المخاوف.من بين مراقبي المناظرة، قال 48% إنهم سيفكرون في التصويت لترامب فقط، و40% إنهم سيفكرون في التصويت لبايدن فقط، و2% إنهم يفكرون في كلا المرشحين، و11% لا يفكرون في التصويت لهما.