عدد من الوزراء العرب يقدمون التهنئة لوزير الخارجية بعد توليه المنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة تلقى، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، اتصالات هاتفية من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين السيد محمد مصطفى، ووزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي، وسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس السيد نبيل عمار، لتهنئة سيادته بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وزراء فلسطين والوزراء العرب أكدوا خلال اتصالاتهم على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية، وتطلعهم للعمل المشترك مع الوزير بدر عبد العاطي من أجل استمرار تطوير تلك العلاقات المتميزة، فضلاً عن تأكيدهم الحرص على التنسيق الوثيق معه لدعم القضايا العربية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، متمنيين له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.

ومن جانبه، وجه وزير الخارجية الشكر لأحمد أبو الغيط ومحمد مصطفى وأشقائه وزراء الخارجية العرب على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مثمناً العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والدول الشقيقة، ومنوهاً بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات العربية/ العربية في كافة المجالات، وكذا حرص مصر على تعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.